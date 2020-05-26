Мужчины, у которых безымянный палец длиннее указательного, чаще переносят COVID-19 в легкой форме, а также меньше рискуют умереть от него.

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Как сообщает DailyMail, ученые из Университета Суонси изучили данные 200 тысяч мужчин в 41 стране. Им измерили длину пальцев и высчитали соотношение длины безымянного к указательному.

Суть исследования заключалась в следующем: длина безымянного пальца у мужчины зависит от того, сколько тестостерона получает плод в утробе матери. При нормальном уровне тестостерона безымянный палец несколько длиннее указательного.

Ученые вывели закономерность между длинной безымянного пальца и уровнем смертности от COVID-19 DailyMail

"Наша теория состоит в том, что длинный безымянный палец говорит о высоком уровне АСЕ-2. Если его концентрация достаточно велика, то человек проще противостоит вирусу", – заявил ведущий исследователь профессор Джон Мэннинг.

Как сообщалось ранее, мужчины с пониженным тестостероном больше рискуют при контакте с COVID-19. Дело в том, что благодаря гормону в организме увеличивается количество ACE-2 рецепторов, которые способны защитить человека от тяжелой формы COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, наличие дефектного гена, связанного с деменцией, удваивает риск развития тяжелой формы COVID-19.

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