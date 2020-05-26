Главная Новости
26 мая • обновлено в 21:53
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Ученые вывели закономерность между длинной безымянного пальца и уровнем смертности от COVID-19

Читать материал на украинском

Мужчины, у которых безымянный палец длиннее указательного, чаще переносят COVID-19 в легкой форме, а также меньше рискуют умереть от него.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает DailyMail, ученые из Университета Суонси изучили данные 200 тысяч мужчин в 41 стране. Им измерили длину пальцев и высчитали соотношение длины безымянного к указательному.

Суть исследования заключалась в следующем: длина безымянного пальца у мужчины зависит от того, сколько тестостерона получает плод в утробе матери. При нормальном уровне тестостерона безымянный палец несколько длиннее указательного.

Ученые вывели закономерность между длинной безымянного пальца и уровнем смертности от COVID-19

Ученые вывели закономерность между длинной безымянного пальца и уровнем смертности от COVID-19

DailyMail

"Наша теория состоит в том, что длинный безымянный палец говорит о высоком уровне АСЕ-2. Если его концентрация достаточно велика, то человек проще противостоит вирусу", – заявил ведущий исследователь профессор Джон Мэннинг.

Как сообщалось ранее, мужчины с пониженным тестостероном больше рискуют при контакте с COVID-19. Дело в том, что благодаря гормону в организме увеличивается количество ACE-2 рецепторов, которые способны защитить человека от тяжелой формы COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, наличие дефектного гена, связанного с деменцией, удваивает риск развития тяжелой формы COVID-19.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
11
Смешно
20
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги