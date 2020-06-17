Ученые спрогнозировали экстремально опасную жару

Китайские ученые предсказали, что продолжающееся глобальное потепление приведет к еще более частому возникновению волн смертельно опасной жары в Северо-Восточной Азии в ближайшие десятилетия.

Специалисты изучили рекордную жару 2018 года, которая продлилась в Китае 33 дня и стала причиной госпитализации более 71 тысячи человек из-за теплового удара, пишет lenta.ru.

Они определили, что причиной экстремального погодного явления стала устойчивая атмосферная циркуляция в виде мощного антициклона — области высокого давления, отвечающей за высокие температуры и ясное, безоблачное небо.

Оказалось, что аномальный антициклон внес почти половину вклада в жару. Этот тип циркуляции стал возникать чаще в последние десятилетия с 1991 по 2017 год. Еще одним фактором стало увеличение средних температур из-за накопления парниковых газов в атмосфере Земли.

Так они определили причину периодов экстремальной жары, которые в последние годы возникают чаще, приводят к частым смертям и наносят ущерб сельскому хозяйству.

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