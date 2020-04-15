Ученые спрогнозировали двухлетний карантин из-за коронавируса
Социальное дистанцирование, как мера предотвращения распространения коронавируса, может существовать до 2020 года, из-за повторных вспышек COVID-19.
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К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Т.Х. Чана в Гарвардском университете, пишет Newsweek. Они проанализировали сценарии, при которых увеличение количества больных COVID-19 людей может негативно повлиять на возможности больниц и отделений интенсивной терапии в США лечить больных.
Ученые учитывали появление краткосрочного или долгосрочного иммунитета у зараженных людей, и как это повлияет на будущие вспышки болезни.
Так в Гарварде прогнозируют, что вспышка коронавируса, который вероятно начнется зимой, будет "наиболее тяжелой". Поэтому медицинская система будет перегружена, а медики не смогут оперативно оказывать помощь больным.
"При отсутствии иного вмешательства, ключевой оценкой успеха социального дистанцирования стало то, были ли критические возможности системы здравоохранения подавлены. Чтобы избежать этого, социальное дистанцирование придется продолжить или вводить с перерывами до 2022 года", – говорится в анализе Гарвардской школы здравоохранения.
"Мы прогнозируем, что будущий рецидив вспышки SARS-CoV-2 в зимнее время, вероятно, начнется после первого тяжелой пандемической волны. Дополнительные меры вмешательства включая расширением возможностей медицинского ухода и эффективной терапии усилят успех периодического дистанцирования и ускорят приобретение коллективного иммунитета. Даже в случае очевидного поражения, надзор за SARS-CoV-2 нужно сохранить, поскольку вспышка заражения будет возможным до 2024 года", – говорится в отчете.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, является коронавирусы, к которым антитела сохраняются только около трех месяцев, поэтому повторно заразиться можно достаточно быстро.