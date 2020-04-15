Социальное дистанцирование, как мера предотвращения распространения коронавируса, может существовать до 2020 года, из-за повторных вспышек COVID-19.

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К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Т.Х. Чана в Гарвардском университете, пишет Newsweek. Они проанализировали сценарии, при которых увеличение количества больных COVID-19 людей может негативно повлиять на возможности больниц и отделений интенсивной терапии в США лечить больных.

Ученые учитывали появление краткосрочного или долгосрочного иммунитета у зараженных людей, и как это повлияет на будущие вспышки болезни.

Так в Гарварде прогнозируют, что вспышка коронавируса, который вероятно начнется зимой, будет "наиболее тяжелой". Поэтому медицинская система будет перегружена, а медики не смогут оперативно оказывать помощь больным.

Социальная дистанция может длиться 2 года

"При отсутствии иного вмешательства, ключевой оценкой успеха социального дистанцирования стало то, были ли критические возможности системы здравоохранения подавлены. Чтобы избежать этого, социальное дистанцирование придется продолжить или вводить с перерывами до 2022 года", – говорится в анализе Гарвардской школы здравоохранения.

"Мы прогнозируем, что будущий рецидив вспышки SARS-CoV-2 в зимнее время, вероятно, начнется после первого тяжелой пандемической волны. Дополнительные меры вмешательства включая расширением возможностей медицинского ухода и эффективной терапии усилят успех периодического дистанцирования и ускорят приобретение коллективного иммунитета. Даже в случае очевидного поражения, надзор за SARS-CoV-2 нужно сохранить, поскольку вспышка заражения будет возможным до 2024 года", – говорится в отчете.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, является коронавирусы, к которым антитела сохраняются только около трех месяцев, поэтому повторно заразиться можно достаточно быстро.

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