Главная Новости
9 апреля • обновлено в 12:12
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Ученые сделали новое заявление о мутации коронавируса

1.2т
Читать материал на украинском

Южнокорейские ученые провели анализ генома коронавируса и не обнаружили в COVID-19 признаков мутации, которые могут повлиять на его способность к распространению.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Отмечается, что это снижает вероятность ошибок в ходе тестирования заболевших. Об этом сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Южной Кореи, передает "Рамблер".

"В результате анализа нуклеотидной последовательности коронавируса COVID-19 из 73 образцов от пациентов внутри страны до настоящего момента не обнаружено значимых мутаций вируса, которые могли бы повлиять на его патогенность и способность к распространению", – говорится в заявлении.

Ученые не нашли мутаций в коронавирусе

Ученые не нашли мутаций в коронавирусе

Отмечается, что также не обнаружено изменений в генах маркерах COVID-19, которые используют для обнаружения вируса.

По совам южнокорейских исследователей, это означает, что сейчас нет опасности появления ошибок в ходе генетического тестирования. Они подчеркнули, что полученные данные будут переданы ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые обнаружили новый мутировавший подтип коронавируса COVID-19, который обладает рекордно долгой способностью заражать других.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Исследование ученых
Место
Южная Корея
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги