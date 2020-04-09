Ученые сделали новое заявление о мутации коронавируса

Южнокорейские ученые провели анализ генома коронавируса и не обнаружили в COVID-19 признаков мутации, которые могут повлиять на его способность к распространению.

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Отмечается, что это снижает вероятность ошибок в ходе тестирования заболевших. Об этом сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Южной Кореи, передает "Рамблер".

"В результате анализа нуклеотидной последовательности коронавируса COVID-19 из 73 образцов от пациентов внутри страны до настоящего момента не обнаружено значимых мутаций вируса, которые могли бы повлиять на его патогенность и способность к распространению", – говорится в заявлении.

Ученые не нашли мутаций в коронавирусе

Отмечается, что также не обнаружено изменений в генах маркерах COVID-19, которые используют для обнаружения вируса.

По совам южнокорейских исследователей, это означает, что сейчас нет опасности появления ошибок в ходе генетического тестирования. Они подчеркнули, что полученные данные будут переданы ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые обнаружили новый мутировавший подтип коронавируса COVID-19, который обладает рекордно долгой способностью заражать других.

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