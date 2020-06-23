Ученые рассказали, что может вызвать вторую волну COVID-19

Вирусологи настаивают на поэтапном выходе из карантина

Вирусологи из нескольких университетов Великобритании заявили, что потенциал для второй волны пандемии COVID-19 есть, и назвали факторы, которые могут ее спровоцировать.

Как сообщила BBC Украина, главным спусковым крючком новой вспышки коронавируса может стать ослабление карантинных мероприятий. Ограничения помогли взять вирус под контроль.

"Самый сложный ребус – понять, как можно удерживать контроль, минимизируя разрушительные последствия для обычной жизни людей", – рассказал ученый-эпидемиолог Адам Кучарский из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Именно поэтому в Британии ограничительные меры снимают поэтапно и одновременно вводят новые меры контроля – например, ношение масок и отслеживание контактов инфицированных.

"В Британии и других странах новые вспышки могут произойти очень быстро, если карантин снимут до уровня, после которого контролировать дальнейшее распространение будет невозможно", – объяснил Кучарский.

Ученый приводит в пример Германию, где недавно обнаружили коронавирус у 650 работников бойни. Также хвалили за эффективную борьбу с распространением коронавируса Южную Корею, где снова пришлось вводить некоторые ограничительные меры.

По мнению вирусолога, проблема не будет расти, если власть сможет быстро обнаруживать кластеры заражений, вводить карантин на местном уровне и не давать вирусу распространиться дальше.

При отсутствии же быстрой реакции такие вспышки могут вызвать вторую волну.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главный санврач Украины Виктор Ляшко считает, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в нашей стране произойдет с вероятностью в 70%.