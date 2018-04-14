Ученые раскрыли загадку улыбки Моны Лизы

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего раскрыли одну из главных загадок легендарной картины Леонардо да Винчи "Джоконда" — почему ее главная героиня Мона Лиза улыбается по-разному всем, кто видит ее.

Так, после проведения ряда экспериментов по визуальному восприятию и неврологическим реакциям они пришли к выводу, что человеческие эмоции влияют на то, как мы видим нейтральное лицо, пишет The Daily Mail.

Еще до нынешнего открытия, в 2005 году, ученые из Амстердама (Нидерланды) проанализировали образ Джоконды в специальной программе распознавания эмоций.

Согласно заложенным в нее алгоритмам, ее выражение лица на 83% счастливо, на 9% отвратительно, на 6% отражает страх и на 2% злое.

Мона Лиза Styler - РБК-Украина

Однако у живого человека, в отличие от программы, восприятие эмоций на чужом лице более сложное и, оказывается, постоянно меняется — разум постоянно ведет своеобразный расчет.

По словам члена группы ученых из Сан-Диего доктора Эрики Сигель, эмоции каждого из нас меняют восприятие окружающего мира даже тогда, когда мы не осознаем этого. Именно этот принцип лег в основу современной теории мозга как прогностического, а не реактивного органа.

Иными словами, у всех людей есть жизненный опыт, который они используют, чтобы предсказать, что будут испытывать и ощущать дальше.

"Входящая информация фактически используется только для исправления существующих прогнозов, если они окажутся ошибочными. Мы являемся архитекторами нашего собственного опыта, и мы приходим в мир и просто ждем, чтобы подтвердить или опровергнуть всю поступающую информацию", — объяснила Сигель.

Как сообщал "Обозреватель", ранее немецкие нейробиологи из Фрайбургского университета заявили, что натурщица, изображенная на полотне да Винчи, выглядит счастливой, и это единственная ее эмоция.