Ученые раскрыли тайны картин Леонардо да Винчи по найденным на них бактериям

Микробиологи из Италии и Австрии исследовали некоторые рисунки Леонардо да Винчи и обнаружили на их поверхности обрывки ДНК бактерий, что позволило точно установить место происхождения работ художника.

Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Frontiers in Microbiology. Для анализа они отобрали шесть работ великого живописца.

"Мы провели первое полное исследование микробиома для некоторых самых значимых рисунков Леонардо да Винчи. Оно указало на неожиданно большое число следов бактерий, несмотря на отсутствие видимых следов повреждений бумаги. Некоторые особенности их видового состава сопоставимы с римским или туринским происхождением рисунков", – сказано в материале.

Ученые предположили, что обрывки человеческой и микробной ДНК могут рассказать, где были написаны работы да Винчи и как они хранились.

Они собрали пыль и мелкие фрагменты с поверхности рисунков и извлекли из них обрывки генома микробов и человека. Оказалось, что почти на всех работах преобладал генетический материал бактерий.

Это стало главной неожиданностью исследования, поскольку эксперты предполагали, что обнаружат много грибков, а не бактерий.

Кроме того, было выявлено большое количество человеческой ДНК. Исследователи предположили, что это связано с тем, что картины трогало и изучало много людей, которые не соблюдали меры предосторожности.

После изучения особенностей видового и родового состава бактерий исследователи заключили, что рисунки были сделаны и долгое время находились на территории Турина и Рима.

Кроме того, ученые обнаружили на поверхности бумаги фрагменты панцирей цианобактерий и ДНК микробов из микрофлоры мух.

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