Ученые проверили эффективность плазмы крови при лечении COVID-19: обнародованы показательные результаты

Антон Малиновский Мир 17:56, 9.06.2020 Обновлено: 17:56, 9.06.2020

Терапия плазмой крови может ускорить выздоровление от COVID-19 до одной недели.

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Об этом свидетельствуют данные исследований, которые проанализировали и опубликовали ученые из Каролинского института в Швеции и Института здравоохранения и социального обеспечения в Финляндии, передает DailyMail. Так, в 10 исследованиях, которые проводились в Китае, Южной Корее и США, поучаствовал 61 человек, зараженный COVID-19. Все они были в возрасте от 19 до 100 лет и каждому к стандартному лечению добавили дозы плазмы крови.

Ровно 50% пациентов выздоровели уже через неделю, а 40% – в течение 8-29 дней. Для остальных участников исследований восстановительные данные были недоступны.

Согласно анализу ученых из Швеции и Финляндии, пациенты старше 60 лет выздоравливали в среднем в два раза дольше, при одинаковом лечении.

Ученые проверили эффективность плазмы крови при лечении COVID-19
ont.by

"Результаты, рассмотренные здесь, свидетельствуют о том, что терапия плазмой безопасна и эффективна", – отметили в Каролинском институте в Швеции.

Однако, у всех этих исследований есть проблема – они не проводили одновременно с этим лечение пациентов с добавлением плацебо. Из-за этого некоторые ученые все же ставят под сомнение полученные результаты. В Китае, например, провели рандомизированные клинические испытания на 103 людях, которые показали, что терапия плазмой почти не влияет на скорость лечения у пожилых людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, cитуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.

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