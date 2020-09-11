Ученые придумали "умную маску", которая отслеживает признаки COVID-19

Ученые из Сингапура разработали специальную систему датчиков, которая способна выявлять признаки заражения новым типом коронавируса. Ее можно устанавливать на любую медицинскую маску.

По словам исследователей, благодаря передатчика сигнала Bluetooth такая "маска" будет отправлять на приложение для смартфона данные о температуре тела, насыщении крови кислородом, артериальном давлении и частоте сердцебиение. На основе этих показателей можно сделать вывод об инфицировании COVID-19, пишет Straits Times.

"Мы увидели, что когда пациенты с коронавирусом находились в палатах-изоляторах, медработники должны были ходить туда снимать показатели температуры и насыщения крови кислородом примерно каждые 30 минут… Поэтому мы задались вопросом: можно ли помочь работникам, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19, и снизить риски, с которыми они сталкиваются", – пояснил цель проекта профессор и исполнительный директор Института исследования материалов и инженерного дела Ло Сянь Цзюнь.

"Умная маска" представляет собой систему датчиков, которая способна выявлять признаки заражения COVID-19. Straits Times

Ученый подчеркнул, что изобретенная система состоит из сенсоров, покрытых полимером, который применяется при изготовлении игрушек. Отмечается, что он обладает хорошей гибкостью и влагостойкостью. Тогда как передатчик Bluetooth, который тоже является частью системы, в режиме реального времени отправляет данные о состоянии человека на приложение для смартфона.

Исследователи поясняют, что система очень компактна, поэтому дает возможность использовать ее как в одноразовой, так и в многоразовой защитной маске – например, ее можно вшить в той части, которая соприкасается со щеками человека.

В ходе экспериментов выяснилось, якобы система не выходит из строя даже после стирки. Поэтому специалисты утверждают, что такую "умную маску" можно использовать длительное время, например, в больницах для удаленного наблюдения за показателями больных коронавирусом.

"Умна маска" передает данные о состоянии человека на смартфон. Straits Times

Отметим, что пока исследователи проводят клинические испытания новых масок, которое планируют завершить до конца сентября 2020-го. Если все пройдет успешно, предполагается, что в следующем году они могут поступить на рынок.

Стоит добавить, что производство одной системы в лабораторных условиях стоит около $36,5, но, если оно станет массовым, стоимость одной такой маски будет составлять примерно $14,6.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые, проанализировав 14 типов масок, пришли к выводу, что хирургические маски – самый эффективный метод защиты от коронавируса. Они задерживают более 90% капелек слюны, распространяемых при разговоре.