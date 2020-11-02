Ученые предупредили о новых волнах COVID-19

За второй волной пандемии коронавируса COVID-19 могут последовать другие, которые продлятся до весны 2021 года.

Об этом сообщила La Tribune со ссылкой на заявление Научного совета Франции. Вторая волна коронавируса, которую переживает Европа, может закончится в конце 2020 года – начале 2021 года.

"Очень сложно предвидеть, как долго продлится вторая волна, так как это зависит от самого вируса, климатической обстановки, мер, которые будут приняты, чтобы сдержать распространение вируса, а также соблюдения этих мер", – сказано в заявлении.

По мнению ученых, какими бы ни были ограничительные меры, новые волны пандемии неизбежны до появления первых вакцин.

Также в заявлении отмечено, что в конце зимы и начале весны 2021 года может пройти еще несколько следующих друг за другом волн.

"Нас ждет еще много месяцев, в течение которых ситуация будет очень сложной", – отметили эксперты.

По их мнению, такая ситуация может продлиться до второй половины 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторая волна пандемии COVID-19 намного более опасна, чем первая, потому что в этот период новой инфекцией заразится большее количество людей. Об этом заявил доктор Евгений Комаровский.