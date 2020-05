Ученые предрекли Земле новые катаклизмы из-за жары

Земле предрекли очередную катастрофу с изменением климата из-за продолжающихся выбросов углекислого газа – к 2050 году температура воздуха в жарких странах мира окажется опасной для жизни, в частности бедных слоев населения.

По оценкам международной группы ученых, от тепловых волн может пострадать до трети всего человечества. Об этом говорится в их исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что для людей существует оптимальный для жизнедеятельности диапазон среднегодовых температур 11-15 градусов по Цельсию. В течение тысячелетий человечество жило на небольшой площади земного шара, пока технологическое развитие не позволило расширить им ареал обитания и выйти за пределы температурной ниши.

Поэтому, прогнозируют ученые, в следующие 50 лет географическое положение этой ниши изменится сильнее, чем за предыдущие шесть тысяч лет.

В частности, исследователи предсказывают, что даже при реализации не самого худшего сценария изменения климата примерно одна треть населения планеты будет испытывать средние годовые температуры выше 29 градусов по Цельсию. Хотя в настоящее время они характерны лишь для 0,8 процента поверхности Земли, а большую часть этой площади занимает пустыня Сахара.

При этом подчеркивается, якобы ситуация осложняется тем, что большую долю населения в жарких регионах составляет бедняки, адаптационный потенциал которых к высоким температурам слишком низок.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной метеорологической организации при ООН спрогнозировали новый температурный рекорд в ближайшие 5 лет, заявив, что Землю ждет новое рекордное потепление.