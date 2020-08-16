Ученые поставили крест на коллективном иммунитете против COVID-19: статистика по миру на 16 августа. Обновляется

Коронавирус в мире по состоянию на 16 августа успел поразить уже 21, 6 млн человек, 768 тысяч из которых погибли, а 14,3 млн вылечились. В Украине COVID-19 диагностировали у 87 782 человек, скончались в период пандемии – 2 011, выздоровели – 46 797.

Тем временем доктор физико-математических наук, координатор рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Украине, Игорь Бровченко заявил, что коллективный иммунитет и солнечный ультрафиолет не помогли справиться с пандемией COVID-19.

Напомним, 15 августа на Земле от коронавируса умерло 5 406 человек. Больше всего новых летальных случаев зафиксировали в США (1071), Бразилии (726) и Индии (950).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус в мире Worldometers

Страны-антилидеры по коронавирусу Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

Странами-лидерами по количеству зараженных сейчас являются США (5,5 млн), Бразилия (3,3 млн) и Индия (2,5 млн)

В Турции 15 августа был зафиксирован антирекорд за последние 45 дней – 1256 новых случаев COVID-19

В США сообщили, что разрабатывают штамм нового коронавируса, который может быть введен добровольцам для проверки эффективности экспериментальных вакцин. ​​​​​​​

Пандемия в Украине covid19.rnbo.gov.ua

Ситуация по регионам Украины covid19.rnbo.gov.ua

Главное за 16 августа:

07:26 – По данным университета Хопкинса, от коронавируса на утро 16 августа в мире скончались 769 757 человек, заразились 21 380 892. Список стран-антилидеров выглядит так:

США 169 467 / 5 359 748;

Бразилия 107 232 / 3 317 096;

Мексика 56 543 / 517 714;

Индия 49 036 / 2 526 192;

Британия 46 791 / 319 208;

Италия 35 392 / 253 438;

Франция 30 410 / 252 965;

Испания 28 617 / 342 813;

Перу 25 856 / 516 296;

Иран 19 492 / 341 070;

Россия 15 585 / 915 808.

01:52 – Один из магазинов Новых Санжар Полтавской области, где ранее забросали камнями автобус с прибывшими на обсервацию из Китая, предлагал клиентам пользоваться одной и той же "дежурной" маской, если они забыли свою дома, заявила журналистка.

00:30 – Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук после нового антирекорда по COVID-19 на Буковине призвал украинцев "спуститься на землю".

00:24 – На Львовщине, Буковине и в Киеве заняты более 50% коек для пациентов с COVID-19. В общем загруженность коек в больницах составляет 24%. В Киеве – 52%, Львовской области – 52,8%, Черновицкой области – 52,4%, Ивано-Франковской области – 48,8%.

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