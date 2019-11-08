Ученые раскрыли, каким мог быть последний общий предок обезьян и людей. Они обнаружили окаменелости ранее неизвестного вида примата, который жил 11,6 миллиона лет назад в миоцене.

В течение семи лет в южной части Германии антропологи находили останки древних человекообразных обезьян, которым дали имя Danuvius guggenmosi. Над исследованием работала международная группа специалистов из Германии, Болгарии, Австралии и Канады. Статья о его результатах опубликована в журнале Nature.

По словам ученых, они обнаружили хорошо сохранившиеся кости конечностей вымершего гоминида — локтевую, бедренную и большеберцовую кости, а также позвонки.

Ученые открыли неизвестного общего предка обезьяны и человека www.nature.com

Во время исследования специалисты изучили останки и воссоздали строение скелета вымершего предка человека. Кроме того, эксперты установили, как гоминид передвигался.

Отмечается, что человекообразные обезьяны ходили по земле на двух ногах. Помимо этого, верхними конечностями они могли цепляться за ветки.

Также у примата имелся большой палец. По мнению антропологов, это указывает на то, что Danuvius guggenmosi во время ходьбы опирался на прямые ноги, словно человек, а не на полусогнутые, как шимпанзе или горилла.

Ученые добавляют, что внешне древний предок напоминал современных шимпанзе бонобо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые объявили о существовании неизвестного ранее науке примата, который был предком человека. Открытие сделала группа антропологов из Германии, Испании и Финляндии. Они узнали, что человекоподобные приматы обитали на Земле десятки тысяч лет назад и спаривались с уже известными предками человека.

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