Ученые определили процент смертности от коронавируса: появилось "самое точное" исследование

Итальянские учены выяснили, что коронавирус COVID-19 может убить около 1% населения страны вроде Италии.

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Результаты исследования о смертности на севере страны в эпицентре эпидемии опубликовано на сайте MedRxiv 23 апреля. Как сообщает "Медуза", оно является "самым крупным и точным".

"В отличие от прочих работ, ученые из Италии вообще не использовали ненадежную официальную статистику заболеваемости и смертности от коронавируса. Они анализировали другие данные: в этих районах уже доступна статистика и результаты массовых анализов, которые дают возможность определить истинные масштабы заражения и реальное количество смертей, связанных с вирусом", – пишет издание.

Отмечается, что благодаря этому можно относительно точно установить и летальность вируса (в соотношении к реальным случаям заражения), а также то, какими демографическими потерями может угрожать миру эпидемия. Ученые пришли к выводу, что COVID-19 в теории может убить примерно 1% населения такой страны, как Италия.

Исследователи изучили данные, независимые от официальной статистики по коронавируса, в семи муниципалитетах в регионе Ломбардия, где был эпицентр эпидемии в Италии. В это регионе проживет 47 тысяч человек.

Они сравнили данные о количестве летальных случаев с конца февраля по начало апреля 2020 года с данными за этот же период в предыдущие пять лет и получили данные об "избыточной смертности". Смертность за указанные 40 дней при коронавирусе была в пять раз выше, чем в предыдущие годы: 341 умерших против 70.

В том же районе после окончания эпидемии провели исследование десятков доноров крови на антитела к вирусу. На основании этих данных ученые подсчитали, что уровень заражения вирусом составил по разным городкам от 21% почти до 80%, а в среднем по району – около 40% населения. Эта доля была бы значительно выше, если бы не введенный 23 февраля карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США за последний месяц от коронавируса умерло примерно на 28 тысяч больше людей, чем сообщает официальная статистика. Таким образом, настоящий процент смертности от болезни может быть намного выше.

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