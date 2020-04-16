Ученые объяснили, чем диабет опасен при коронавирусе

Высокий уровень глюкозы в крови, как у больных сахарным диабетом, провоцирует осложнения при гриппе и коронавирусе COVID-19.

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К такому выводу пришла международная группа ученых. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Когда вирус гриппа или COVID-19 проникает в организм, там начинают синтезироваться цитокины как часть иммунного ответа. Это информационные молекулы, которые передают сигналы между различными клетками иммунной системы и обеспечивают их координацию в борьбе с патогеном.

Но у некоторых людей организм вырабатывает слишком много цитокинов, что приводит к цитокиновому шторму (цепной реакции), а это в свою очередь приводит к разрушению не только пораженных патогеном тканей, но и соседних.

В итоге организм охватывают воспалительные процессы, которые грозят полиорганной недостаточностью и летальным исходом.

Почему цитокиновый шторм развивается у одних людей и не затрагивает других, пока неизвестно. Исследователи считают, что это связано с повышенным уровнем глюкозы в крови. Они провели эксперимент на мышах, вводя им глюкозамин, который повышает выработку цитокинов.

Еще до начала пандемии коронавируса в китайском Ухане у 119 людей, больных гриппом, взяли анализ крови. Результаты показали, что люди с высоким уровнем глюкозы чаще страдали от цитокинового шторма. Этим объясняется, почему пациент с диабетом будет тяжелее переносить COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили новую группу риска при коронавирусе. Это люди, которые страдают ожирением.

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