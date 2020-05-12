В Китае у летучих мышей обнаружен новый вирус, который тесно связан с коронавирусом COVID-19 (SARS-CoV-2).

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Открытие сделали ученые, которые проанализировали 302 образца из 227 животных, которых собрали в провинции Юньнань, пишет Science Alert.

Ученые обнаружили вирус-родственник COVID-19 pixabay.com

Данное исследование может служить доказательством теории, согласно которой COVID-19 эволюционировал естественным путем, начиная свой путь от летучих мышей, затем попал в организм другого животного и развил необходимые мутации, что вызвало глобальную пандемию.

Новый вирус, названный RmYN02, также мутирует. Речь идет о так называемых "вставках" генетического материала в вирусный геном.

"С момента открытия SARS-CoV-2 появилось несколько необоснованных предположений о том, что вирус имеет лабораторное происхождение. В частности, было предложено, что вставка S1/S2 весьма необычная и, возможно, свидетельствует о лабораторной манипуляции. Наша статья очень четко показывает, что эти события происходят естественным образом в дикой природе. Это убедительно свидетельствует о том, что SARS-CoV-2 не является лабораторно созданным вирусом", – рассказал микробиолог из Шаньдунского первого медицинского университета Вейфен Ши.

Геном RmYN02 разделяет 93,3% своего генома с SARS-CoV-2, а один конкретный ген, названный 1ab, имеет 97,2% – наибольшее совпадение в этом гене на сегодняшний день.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал спекуляцией предположения о том, что коронавирус COVID-19 мог быть искусственно создан в лаборатории китайского города Ухань. По его словам, доказательств этой теории нет.