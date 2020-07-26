Вакцину обещают к концу года, но COVID-19 не отступает: статистика на 26 июля. Постоянно обновляется

По состоянию на воскресенье, 26 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились больше 16,3 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено более 258 тысяч новых инфицированных.

По данным статистики, активными больными во всем мире остаются свыше 5,6 млн людей. Ученые разных стран обещают появления вакцины от COVID-19 в ближайшие месяцы и даже устанавливают на нее возможную цену в €2,5. Однако ВООЗ продолжает быть тревогу из-за стремительного распространения инфекции призывает не соблюдать карантинных рекомендаций.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом в мире заразились больше 16,3 млн человек (worldometers.info)

Статистика по заболеваемости COVID-19 в мире (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 63 929 человек. Умерли 1590 пациентов, выздоровели – 35 497.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,3 млн), Бразилия (свыше 2,3 млн) и Индия (больше 1,3 млн). Россия с более чем 806 тыс. инфицированных занимает четвертое место.

25 июля – 228-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 138-й – с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За предыдущие сутки правительство Британии признало, что недооценило угрозу пандемии, а Австрия вернулась к ограничениям и закрыла свои границы на въезд для граждан из десятков стран с высоким риском заражения COVID-19.

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу (covid19.rnbo.gov.ua)

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 26 июля:

07:00 – С начала пандемии коронавируса количество подтвержденных случаев в Японии достигло 30 494, включая заболевших на борту круизного лайнера Diamond Princess, находившегося на карантине близ Токио. Об этом свидетельствуют последние данные министерства здравоохранения.

06:00 – Ученые из Лиссабона создали маску, убивающую коронавирус. Она является многоразовой.

05:00 – Международная группа ученых под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы установила причину утраты обоняния при COVID-19. Изменения у пациентов связаны с воздействием на работу поддерживающих клеток. Это говорит о том, что в большинстве случаев коронавирус не приводит к серьезному и постоянному повреждению нервных сетей, полная потеря обоняния человеку не грозит.

04:00 – Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что ношение обычной маски снижает риск передачи коронавируса на 50-80%.

02:00 – По состоянию на утро 26 июля от коронавируса в мире умерли более 648 тысяч человек, выздоровели – более 9,9 млн. Украина находится на 35 месте по количеству зараженных COVID-19.

01:15 – В Министерстве здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса имеет несколько иной сценарий в Украине, чем в Европе.

00:23 – Немецкие исследователи оценили вероятность заражения COVID-19 во время полета в самолете. Она оказалась ниже, чем принято считать, из-за хорошей вентиляции.

00:02 – В Бразилии власти Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу отменили массовые уличные празднования Нового года, которые обычно собирают до 3 миллионов туристов и местных жителей. Ожидается, что будут представлены альтернативные варианты празднований, которые не предполагают непосредственного физического присутствия.