Ученые назвали три сценария конца света для Земли

Планета Земля может погибнуть, если эксперименты с ускорением элементарных частиц при помощи адронного коллайдера постигнет неудача. В таком случае "апокалипсис" будет развиваться по трем сценариям.

Об этом в интервью британскому таблоиду The Daily Mail рассказал астроном Мартин Риз. Ученый отметил, что одним из вариантов является образование черной дыры, которая "засосет все, что находится вокруг".

Вторым вероятным концом света Риз назвал сложный физический процесс, который сметет все живое на Земле.

"Кварки (понятие квантовой физики, обозначающее элементарную частицу с электронным зарядом. — Ред.) могут перегруппироваться, образовав сверхплотные объекты, которые называются "странглеты" (strangelets). Это само по себе было бы безобидно. Однако, согласно некоторым гипотезам, странглет может путем заражения преобразовывать все остальное, что встретится на его пути, в новую форму материи, превратив всю Землю в гиперплотную сферу диаметром около 100 м", — пояснил астроном.

И третьим вероятным негативным исходом для человечества Риз назвал повреждения в самом космосе, которые затронут не только нашу планету, а и много других.

Большой адронный коллайдер Wikimapia

"Ныне существующий вакуум, возможно, хрупок и нестабилен. Некоторые предположили, что концентрируемая энергия, генерируемая при столкновениях элементарных частиц, может запустить "фазовый переход", который разорвет ткань космоса. Это было бы бедствие космического масштаба, а не только земное", — сообщил ученый.

Как писал OBOZREVATEL, в августе в России представил собственный вариант коллайдера, который моментально подняли на смех.