Ученые назвали расы, у которых самый высокий риск заражения коронавирусом

Борис Бондарь Мир 02:20, 13.11.2020

Чернокожие люди заражаются коронавирусом в два раза, а азиаты в полтора раза чаще, чем белые.

Об этом сообщила BBC. Соответствующее исследование с участием 18 миллионов человек провели ученые из университетов Лестера и Ноттингема.

Но не совсем понятно, связаны ли риски с более высокой вероятностью заражения болезнью или с развитием более тяжелой ее формы от вируса.

Ученые выяснили, что представители азиатской расы могут иметь более высокий риск смерти, чем другие группы.

Ведущий исследователь доктор Маниш Парик заявил, что существует мало доказательств того, что риски были вызваны генетическими факторами.

Он добавил, что люди, принадлежащие к этническим меньшинствам, с большей вероятностью будут работать на передовых позициях и жить в больших семьях с несколькими поколениями.

"Мы должны работать над минимизацией воздействия вируса в этих группах риска, облегчая их своевременный доступ к ресурсам здравоохранения и устраняя социальные и структурные различия, которые способствуют неравенству в отношении здоровья", – заявила ведущий научный сотрудник доктор Ширли Зе.

Исследователи предположили, что "расизм и структурная дискриминация также могут способствовать повышенному риску ухудшения клинических исходов в сообществах этнических меньшинств".

Как сообщал OBOZREVATEL, афроамериканцы больше всего подвержены смерти от нового китайского коронавируса, нежели представители других рас. К такому выводу пришли эксперты из США, подсчитав количество смертей от COVID-19 в разных штатах.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Украинцам оплатят самоизоляцию в случае COVID-19 у члена семьи

Криклия и посла Украины не пустили на встречу с премьером Казахстана из-за фальшивых ПЦР-тестов – источник

Больным не хватает кислорода, а медики бегут за границу. Врач откровенно рассказала об атаке COVID-19 в Черновцах

В Киеве попрощались с тещей Порошенко. Фото

Зараженный ковидом мэр Черкасс без маски встретился с работниками детских садов