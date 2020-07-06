Ученые назвали формирование коллективного иммунитета от COVID-19 недостижимой целью

Ученые считают формирование коллективного иммунитета от COVID-19 невозможным, так как даже при сильных вспышках эпидемии антитела остаются у очень малого количества населения.

Как сообщает CNN, результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале Lancet. Так, ученые проверили 61 тысячу жителей Испании, как одного из самых пострадавших от пандемии регионов Европы.

Они обнаружили, что несмотря на большое количество смертей (более 28 тысяч) и серьезные последствия, антитела к COVID-19 выработаны только у 5% населения, тогда как остальные 95% все еще уязвимы для вируса. Подобные результаты показали более ранние исследования в Швейцарии, Китае и США.

Исходя из этого, глава Женевского центра возникающих вирусных заболеваний Изабелла Экерле отметила, что формирование коллективного иммунитета недостижимо.

"В свете этих результатов любой предложенный подход к достижению коллективного иммунитета посредством естественной инфекции является не только крайне неэтичным, но и недостижимым", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на конец мая 2020 года коллективный иммунитет от COVID-19 сформирован менее чем у пятой части населения Украины.