Ученые нашли причину нежелания носить маску во время пандемии

Неготовность людей соблюдать меры предосторожности при пандемии коронавируса, в частности, носить маски, связана с их рабочей памятью – параметром, который влияет на интеллект.

К такому выводу в ходе исследования пришли американские ученые. Препринт их научной работы опубликован на Proceedings of the National Academy of Sciences.

По словам специалистов, во время пандемии появилось слово "ковидиоты" – так называют людей, которые отрицают вред COVID-19 и не соблюдают меры безопасности. Ученые говорят, что к такому поведению склонны люди с меньшим объемом рабочей памяти.

Люди не хотят носить маски при пандемии

Рабочим называют тип памяти, который позволяет человеку сохранять в уме информацию, пока он с ней работает. Она позволяет комбинировать информацию, полученную от органов восприятия, с долговременной и кратковременной памятью, а также играет важную роль в понимании интеллекта как концепции и сложного познавательного механизма.

Ученые говорят, что во многих штатах США социальное дистанцирование и ношение масок были добровольными мерами, поэтому многие люди отказывались их придерживаться. Авторы исследования опросили 850 американцев, выяснив, что чем меньше был объем рабочей памяти респондентов, тем менее охотно они соблюдали меры безопасности.

"Чем выше объем рабочей памяти, тем больше вероятность того, что люди будут соблюдать социальную дистанцию или носить маску. Интересно, что эта связь сохраняется даже после поправок на психологические и социально-экономические факторы, такие как депрессивные и тревожные настроения, личностные черты, образование и доход", – поясняет профессор психологии Вейвей Чжан.

Часто люди просто выбрасывают защитные маски

Ведущий автор исследования также считает, что склонность соблюдать рекомендации может опираться на принятие решений в соответствии с оценкой издержек и преимуществ такого поведения в рабочей памяти, а не, например, на привычку. Так, этот процесс может быть менее эффективным у людей с меньшим объемом рабочей памяти.

"При разработке политики профилактики нужно учитывать общие когнитивные способности людей, чтобы добиться поведения, основанного на соблюдении мер безопасности, такого как ношение маски или социальное дистанцирование", – посоветовал Чжан.

При этом он подчеркнул, что людей не стоит перегружать информацией по мерам безопасности в условиях пандемии. Они должны быть лаконичными и доступными, чтобы человек мог легко принять верное решение.

"Со временем социальное дистанцирование и ношение масок станет привычным поведением, а их связь с рабочей памятью уменьшится", – убежден эксперт.

