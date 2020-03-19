Ученые нашли предка всех кур на Земле: удивительные фото

На границе между Нидерландами и Бельгией были найдены останки птицы, которая может оказаться предком каждой курицы на планете.

По словам ученых, существо жило примерно 67 миллионов лет назад – как раз перед тем, как удар астероида уничтожил всех динозавров на Земле. Об этом сообщает ВВС.

В частности, специалисты утверждают, что останки этого животного, которые очень хорошо сохранились, помогут узнать, какими были предки современных птиц и как они эволюционировали.

Ученые нашли предка всех кур на Земле

"Это уникальный образец: мы назвали его "чудо-птицей". И это единственный почти целый череп птицы, который когда-либо находили с эпохи динозавров, он может рассказать нам довольно много о ранней эволюционную историю птиц", – убеждает доктор Даниэль Филд с Кембриджского университета.

"Чудо-птица" – предок всех кур на Земле ВВС

Ученые назвали птицу Asteriornis maastrichtensis – в честь Астерии с древнегреческой мифологии, которая, убегая от Зевса, превратилась в перепела и упала в море.

Отмечается, что в свое время животное весило чуть меньше 400 граммов. Его считают предком современных кур, уток и другой птицы.

"Чудо-птица" – предок всех кур на Земле ВВС

"В то время эта часть Европы была мелководным морем, а условия были похожи на нынешние тропические пляжи. Имея длинные стройные ноги, птица, возможно, жила на берегу водоема. Эта находка действительно важна для палеонтологов и эволюционных биологов", – добавил Филд.

Он подчеркнул, что "чудо-птица" может помочь понять, как развивались современные птицы.

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