Наличие дефектного гена, связанного с деменцией, удваивает риск развития тяжелой формы COVID-19.

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Как сообщает DailyMail, ученые из Медицинских школ Эксетерского университета и Университета Коннектикута проанализировали данные 382 тысяч человек из биобанка Великобритании. Они обнаружили, что европейцы, у которых есть две копии гена АРОЕ (он называется е4е4), в два раза чаще переносили COVID-19 именно в тяжелой форме.

"Каждый 36-й человек европейского происхождения имеет две дефектные копии этого гена, и это, как известно, увеличивает риск болезни Альцгеймера до 14 раз, а также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь исследовательская группа обнаружила, что перенос этих генных мутаций удваивает риски при COVID-19", – заявили исследователи.

До этого исследователи приходили к более устрашающим цифрам – считалось, что люди с деменцией получают тяжелую форму COVID-19 в три раза чаще. Однако тогда они не входили в группу риска, так как многие из них находились в домах престарелых и это могло быть основным фактором такого явления.

Ученые нашли ген, повышающий риски получить тяжелую форму COVID-19

"Исследователи обнаружили, что у людей с генотипом APOE e4e4 риск развития тяжелого COVID-19 в два раза выше, чем у людей с общей формой e3e3 гена APOE", – отметили ученые.

Исследователи намерены продолжить работу, чтобы с помощью полученной информации найти методы лечения или помощи людям с этим геном.

Как сообщал OBOZREVATEL, чащe других послe заражения COVID-19 умирают пациенты c хроническими заболеваниями печени, в частности циррозом.

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