Ученые нашли антитело, блокирующее COVID-19: статистика по коронавирусу на 20 мая. Постоянно обновляется

Коронавирус в мире продолжает набирать обороты и успел поразить уже более 4,9 млн человек. Тем временем, ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сиэтле установили, что антитело S309 блокирует COVID-19. Теперь исследователи работают над созданием вакцины на его основе.

По состоянию на утро 20 мая пандемия успела унести жизни более 324 тысяч людей. Побороть опасную болезнь удалось 1,9 млн пациентов.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 18 876 человек. Умерли 548 пациентов, выздоровели 5632.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (1,5 млн), Россия (почти 300 тысяч) и Испания (свыше 278 тысяч).

Ученые из Вашингтонского университета (США) пришли к выводу, что коронавирус более опасен и смертоносен для людей, чем грипп. Если болезнь не остановить, то количество летальных случаев может вырасти до 1,5 миллиона.

Главное за 20 мая:

05:16 – Глава Всемирного банка предупредил, что из-за пандемии коронавируса до 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в крайней бедности.

01:02 – В Туле (РФ) медсестра областной больницы вышла к пациентам с COVID-19 в прозрачном защитном костюме, который надела поверх купальника. Женщину сфотографировали и после ажиотажа в сети наказали.

00:40 – Во всех 50 американских штатах частично возобновилась работа экономики, которую приостановили из-за пандемии COVID-19, сообщил вице-президент США Майк Пенс.

00:15 – В течение недели Швеция, где не вводили карантин, стала лидером в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

00:08 – Инфицированные коронавирусом с бессимптомной формой заражают поверхности и предметы в своем доме, с которыми контактируют наиболее часто или тесно. Ученые рассказали, где именно нашли РНК вируса.