Ученые могут начать использовать хомяков для изучения передачи COVID-19 в самолетах

Антон Малиновский Мир 23:25, 8.07.2020 Обновлено: 23:39, 8.07.2020

Ученые могут начать использовать хомяков для исследования способа передачи COVID-19 в самолетах.

Об этом заявил эпидемиолог Дэвид Хейман, передает The Guardian. По его словам, сейчас ученым необходимо проводить комплексные исследования возможности передачи COVID-19 на борту самолета.

"Нужно увидеть, могут ли люди заразиться COVID-19 через воздух, циркулирующий в самолете или через другие системы кондиционирования воздуха, например, в ресторане", – передает его слова издание.

Для опытов ученые могут использовать животных, например, хомяков – с помощью такого подхода ранее они изучали передачу туберкулеза.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения не исключает возможности передачи COVID-19 по воздуху.

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