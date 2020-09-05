Ученые изобрели "калькулятор", способный предсказать возраст смерти

Ольга Липич Мир 05:40, 5.09.2020

Ученые из университета Восточной Англии представили так называемый "калькулятор смерти" – приложение, рассчитывающее примерную дату смерти человека

Об этом сообщает The Sun. Чтобы получить результат, человеку необходимо указать свой возраст, пол, вредные привычки и наличие хронических заболеваний. Также приложение учитывает давление, уровень холестерина, место жительства и расу.

"Данные о состоянии их здоровья обновлялись каждые шесть месяцев, после чего были преобразованы в ожидаемую продолжительность жизни для 648 различных профилей риска в зависимости от возраста, пола и индекса массы тела", – рассказала руководитель группы, профессор Елена Кулинская.

Специалисты отследили 110 тысяч здоровых граждан, которым исполнилось 60 лет между 1990 и 2000 годами.

По словам ученых, интерес к этому исследованию был вызван планированием жизни и пониманием того, как можно увеличить ее продолжительность.

Как сообщал OBOZREVATEL, долгожительница из тайской провинции Удонтхани точно предсказала дату и время своей смерти.

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Мир

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