Без масок и голыми руками! Ученые из Уханя наплевали на безопасность с коронавирусом: секретные фото

Уханьский институт вирусологии удалил со своего сайта фото ученых, на которых изображено, как они входят в пещеры, чтобы взять мазки с летучих мышей, переносящих коронавирус. При этом на снимках видно, что сотрудники лаборатории практически не придерживались правил безопасности.

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Об этом пишет Daily Mail. Кроме того, в институте отредактировали ссылки на визиты американских дипломатов, которые впоследствии подняли тревогу по поводу работы лаборатории над летучими мышами.

Отредактированный материал включает в себя страницу веб-сайта института с фотографиями сотрудников, которые заходят в пещеры, чтобы взять мазки с летучих мышей, при этом не имея даже защитных масок и перчаток.

dailymail.co.uk

Кроме того, как пишет издание, учреждение также удалило упоминание о посещении института в марте 2018 года эксперта по науке и технике из посольства США в Пекине Рика Свитцера. После визита в Китай, он отправил в государственный департамент США телеграммы с предупреждением об опасности экспериментов с летучими мышами.

"Во время общения с учеными в лаборатории они [дипломаты] отметили, что в новой лаборатории существует серьезная нехватка надлежащим образом подготовленных технических специалистов и исследователей, необходимых для безопасного управления этой лабораторией с высоким уровнем содержания", – было сказано в телеграмме.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Кроме того, ранее издание "The Mail on Sunday" опубликовало тревожные фотографии изнутри института, на которых видна сломанная пломба на двери одного из холодильников с 1500 различными штаммами вируса. СМИ обратили внимание на ту деталь, что резинка по периметру дверцы морозильника, призванная обеспечивать герметичность камеры, явно отваливалась. В сети Китай подозревают в том, что именно это послужило причиной утечки коронавируса из лаборатории.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, по информации разведки, глобальный кризис зародился именно после утечки вируса из лаборатории в Ухани.

Когда его на пресс-конференции спросили, видел ли он "что-нибудь, что дает высокую степень уверенности в том, что Институт вирусологии Ухани был источником этого вируса", он ответил: "Да, я знаю". При этом, по словам, американского лидера, разглашать подробности шпионской информации нельзя.

Как писал OBOZREVATEL, правительство Великобритании опасается, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из китайской лаборатории. Однако в Ухане вирусологи заявили, что никакого отношения к созданию коронавируса не имеют.

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