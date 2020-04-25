Ученые из Италии раскрыли неожиданную правду о смерти пациентов с COVID-19

Итальянские ученые рассчитали реальные данные o смертности от коронавируса в регионе Ломбардия, который сильнее других пострадал от эпидемии COVID-19.

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Результаты исследования ученых Джанлука Ринальди и Маттеo Парадизио опубликованы на портале medRxiv. По их мнению, официальная статистика смертности от коронавируса могла быть искажена.

Сначала исследователи изучили данные o тестировании на SARS-CoV-2 в десяти населенных пунктах Ломбардии c суммарным населением около 50 тыс. человек.

Изучена статистика смертности в Италии за 40 дней

Потом они взяли показатели по всем смертям за 40 дней с 21 февраля, когда в исследованных населенных пунктах ввели карантин, и сравнили их с аналогичными показателями за предыдущие пять лет.

Выяснилось, что с 21 февраля по 4 апреля на исследованной территории умер 341 человек, что примерно в 5 раз больше, чем в среднем за предыдущие годы.

При этом в начале апреля смертность практически не отличалась от привычных значений, что подтвердило эффективность карантинных мер для борьбы с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, человек, который перенес коронавирус, умирает в среднем на 10 лет раньше, чем при обычных обстоятельствах.