Главная Новости
25 апреля • обновлено в 08:58
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Ученые из Италии раскрыли неожиданную правду о смерти пациентов с COVID-19

2.7т
Читать материал на украинском

Итальянские ученые рассчитали реальные данные o смертности от коронавируса в регионе Ломбардия, который сильнее других пострадал от эпидемии COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Результаты исследования ученых Джанлука Ринальди и Маттеo Парадизио публикованы на портале medRxiv. По их мнению, официальная статистика смертности от коронавируса могла быть искажена.

Сначала исследователи изучили данные o тестировании на SARS-CoV-2 в десяти населенных пунктах Ломбардии c суммарным населением около 50 тыс. человек.

Изучена статистика смертности в Италии за 40 дней

Изучена статистика смертности в Италии за 40 дней

Потом они взяли показатели по всем смертям за 40 дней с 21 февраля, когда в исследованных населенных пунктах ввели карантин, и сравнили их с аналогичными показателями за предыдущие пять лет.

Выяснилось, что с 21 февраля по 4 апреля на исследованной территории умер 341 человек, что примерно в 5 раз больше, чем в среднем за предыдущие годы.

При этом в начале апреля смертность практически не отличалась от привычных значений, что подтвердило эффективность карантинных мер для борьбы с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, человек, который перенес коронавирус, умирает в среднем на 10 лет раньше, чем при обычных обстоятельствах.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
смерть исследование вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,8 миллиона человек, погибли – более 194 тысяч.

  • Шмыгаль объявил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений в Украине.

  • Израильский препарат от коронавируса дал ошеломительный результат: есть первые спасенные.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • В США прекратили использовать препарат, которым лечат коронавирус в Украине. Он убивает людей!

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги