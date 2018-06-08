Ученые бьют тревогу: Россия секретно уничтожает архивы жертв НКВД

В России на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР.

Об этом советнику президента РФ Михаилу Федотову сообщил директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, попросив его разобраться в ситуации, передает "Коммерсант".

Как отметил ученый, уничтожение карточек означает полное удаление информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа. Это будет иметь катастрофические последствия для изучения истории лагерей и получения данных о жертвах репрессий.

Новости Историк напомнил об ужасных планах Сталина по Украине

"В случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения", – пояснил Романов.

О практике уничтожения карточек узнал один из партнеров музея, исследователь Сергей Прудовский.

На его вопрос, на каком основании это сделано, начальник информационного центра УМВД России по Магаданской области Михаил Серегин сообщил, что есть межведомственный приказ под грифом "для служебного пользования" от 12 февраля 2014 года, подписаный совместно МВД, Генпрокуратурой и рядом ведомств.

"Срок хранения карточек на осужденных — до достижения ими (осужденными) 80-летнего возраста… Уголовные дела граждан хранятся в ФСБ либо в госархивах. Но все они заканчиваются датой осуждения и сведениями о приговоре: расстрел или лагерь. С расстрелом понятно. А информация, куда был отправлен приговоренный к лагерям, выжил ли, переводился ли из одного лагеря в другой, находится только в учетных карточках, хранящихся в МВД. И эта информация после уничтожения карточки предается забвению", – пояснил исследователь.

В то же время, в Росархиве Прудовскому сообщили, что все документы об осужденных в советское время должны пройти экспертизу. В случае признания документа ценным, он ставится на госучет и подлежит бессрочному хранению.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советника главы РФ Владимира Путина поймали на любви к Сталину.