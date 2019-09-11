Ученик устроил кровавую резню и зверски убил учительницу: ему вынесли приговор

В среду, 11 сентября, Минский областной суд приговорил 15-летнего Вадима Милошевского, который в феврале 2019 года устроил кровавую резню в школе города Столбцы, к 13 годам тюрьмы.

Об этом сообщает местное издание Naviny.by.

Отмечается, что подростку назначили максимально возможную меру наказания, учитывая его возраст. И именно такой срок для Милошевского запросил государственный обвинитель. Наказание школьник будет отбывать в воспитательной колонии.

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Судебный процесс начался 19 августа. Он проходил в закрытом режиме, так как обвиняемый на момент преступления не достиг 16-летнего возраста, а в материалах дела присутствуют сведения, составляющие медицинскую тайну.

Милошевскому вменяли 3 статьи Уголовного кодекса: ст. 139 — убийство двух и более лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений и в связи с выполнением им служебных обязанностей; ст. 339 — хулиганство с использованием оружия; ст. 14 — покушение на преступление.

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Экспертиза показала, что подросток в полной мере осознавал значение своих действий и мог руководить ими. Сам обвиняемый в ходе следствия частично признал вину.

Потерпевшими по делу признаны муж погибшей учительницы, ее сын и сестра, а также отец убитого одиннадцатиклассника. На суде также присутствовали родители обвиняемого.

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Напомним, трагедия произошла 11 февраля. Милошевский сначала убил учительницу, а потом напал на защищавших ее учеников. В результате резни погиб 17-летний юноша, еще двое были доставлены в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2018 года в России ученик поджег школу и устроил резню. Тогда была тяжело ранена учительница.

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