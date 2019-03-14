Убивают, пытают и прячут в психбольницах: выяснилось, во что превратила Россия жизнь Крыма

В Крыму с приходом оккупационных российских властей людей похищают, пытают, убивают, запугивают и незаконно помещают в психиатрические клиники.

Об этом говорится в докладе Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США. Отмечается, что "российские спецслужбы последовательно укрепляют в Крыму свой контроль и нарушают права человека, пишет "УП".

Согласно данным ООН с 2014 по 2018 годы в Крыму жертвами похищений стали 42 человека, 12 из них пропали без вести, один найден мертвым, двое были официально задержаны и 27 отпущены на свободу. Никто из виновных не понес наказание.

Аннексия Крыма

Правозащитники сообщили, что российские оккупационные силы подвергли крымских татар и этнических украинцев, в частности, физическому насилию.

Например, 28 июня сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) провели обыск в доме крымскотатарского активиста Ахтема Мустафаева и задержали его. Сотрудники ФСБ надели ему на голову пластиковый пакет и отвели его в подвал неизвестного здания. Неизвестные избили его, заставили встать на колени, сковали руки наручниками за спиной и угрожали, что никто его никогда не найдет.

Как сообщается, его пытали в течение четырех часов и сразу же после освобождения он бежал в материковую часть Украины.

По данным Крымской правозащитной группы, с начала оккупаци по октябрь 17 обвиняемых из числа крымских татар подвергались психиатрической экспертизе и содержанию под стражей против их воли без явной медицинской необходимости.

Также в докладе указано, что оккупационные власти угрожали людям насилием или тюремным заключением, если они не давали в суде показаний против отдельных лиц, которые были против оккупации.

В апреле в Симферопольском следственном изоляторе при подозрительных обстоятельствах погибли по меньшей мере четыре человека, включая двух крымских татар. 6 апреля Сервер Билиалов и Олег Гончаров были найдены повешенными. 12 апреля Дмитрий Шапошник был найден повешенным в карцере. 13 апреля Ислам Искеров был найден с перерезанным горлом в изоляторе.

Ни один из этих инцидентов не был расследован.

Кроме того, 31 крымский заключенный был переведен в Российскую Федерацию с момента начала оккупации в 2014 году.

В докладе также отмечается, что Россия ограничивает в Крыму свободу самовыражения, СМИ, мирных собраний, объединений, религии, передвижений и путешествий и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, Палата представителей конгресса США почти единогласно одобрила законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым территорией России.

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