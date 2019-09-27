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27 сентября • обновлено в 20:02
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"Убивают наших людей!" Грузию призвали объединиться с Украиной против Путина

2.6т Читать материал на украинском

Встреча глав МИД Грузии Давида Залкалиани и РФ Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН является сигналом Западу об усилении влияния Москвы на Тбилиси.

Об этом заявил представитель Грузии в ПАСЕ, депутат грузинского парламента от партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки, передает "Левый берег".

"Контекст состоявшейся встречи посылает сигнал остальному миру, что у нас с Россией идёт нормальный диалог, что всё хорошо. Когда на самом деле Россия воздвигает заборы на линию оккупации, передвигает её всё время, похищает людей. Там умирают люди. Массовой стрельбы там нет, но там похищают и убивают наших людей", - сказал Канделаки.

Георгий Канделаки

Георгий Канделаки

1tv.ge

По его словам, власть государства отказывается актуализировать проблему роста российского влияния в Грузии, а также отдаляется не только от Запада, но и от Украины.

"В течение последних семи лет ни один премьер-министр Грузии в двухстороннем официальном формате ниразу не посещал Украину... Тем самым они посылают сигнал Путину: мы не суемся в дела Украины. Тогда как в наших интересах, чтобы Грузия и Украина играли одной командой на мировой арене", - добавил Канделаки.

Грузию призвали объединиться с Украиной против Путина

Грузию призвали объединиться с Украиной против Путина

24 канал

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Грузия
Теги
ПАСЕ ООН
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть росийским выпляткам окупантам
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Еще один "Кличко" ...
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Европейская Грузия" звучит ещё смешнее чем "Украина це Европа". А вообще, грузинское правительство поняло, что с Россией лучше дружить. Вообще, это все понимают, все кроме Украины...
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Петрова Ольга, иди на трассу и соси писи
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Кор Павел
Кор Павел
Петрова Ольга, вот ты дерьма то из себя выдавил скоко
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