"Убивают наших людей!" Грузию призвали объединиться с Украиной против Путина

Встреча глав МИД Грузии Давида Залкалиани и РФ Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН является сигналом Западу об усилении влияния Москвы на Тбилиси.

Об этом заявил представитель Грузии в ПАСЕ, депутат грузинского парламента от партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки, передает "Левый берег".

"Контекст состоявшейся встречи посылает сигнал остальному миру, что у нас с Россией идёт нормальный диалог, что всё хорошо. Когда на самом деле Россия воздвигает заборы на линию оккупации, передвигает её всё время, похищает людей. Там умирают люди. Массовой стрельбы там нет, но там похищают и убивают наших людей", - сказал Канделаки.

Георгий Канделаки 1tv.ge

По его словам, власть государства отказывается актуализировать проблему роста российского влияния в Грузии, а также отдаляется не только от Запада, но и от Украины.

"В течение последних семи лет ни один премьер-министр Грузии в двухстороннем официальном формате ниразу не посещал Украину... Тем самым они посылают сигнал Путину: мы не суемся в дела Украины. Тогда как в наших интересах, чтобы Грузия и Украина играли одной командой на мировой арене", - добавил Канделаки.

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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении характера санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Позже Верховная Рада решила не аккредитовать новую делегацию Украины в ПАСЕ и не принимать таким образом участие в работе следующей сессии СЕ.

23 сентября стало известно, что Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за возвращения России.

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