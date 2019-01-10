''Убивали за русский язык!'' Депутат Госдумы отличился диким фейком об Украине

Депутат нелегитимной Государственной думы России Сергей Железняк озвучил лживые данные о том, что Украина с 2014 года якобы убила более 10 тысяч своих мирных граждан.

Неадекватным заявлением он отреагировал на слова экс-нардепа Ирины Фарион о русскоязычных украинцах, которых она назвала "авторами" 11 тысяч смертей солдат ВСУ на фронте. Фейк Железняк озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Сергей Железняк Скриншот видео

"Они (украинцы. — Ред.) действительно убили за пять лет уже более 10 тысяч собственных граждан! Притом она (Фарион. — Ред.) говорит на фронте — она же лукаво врет! Потому что убили в основном мирных людей: женщин, стариков, детей. Людей, которые отстаивали свое право жить на родной земле, Донецк, Луганск, и разговаривать на родном языке. То есть, их убивали только за это!" — отличился политик страны-агрессора маразматичным заявлением.

Сергей Железняк "Википедия"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Железняк оскандалился заявлением о том, что за убийствами и пытками людей на временно оккупированном Донбассе якобы стоят украинские националисты.

Кроме того, он обвинял украинцев в поклонении фашистам и бурно реагировал на отношение общества чужой страны к лидеру ОУН Степану Бандере.