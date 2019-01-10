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''Убивали за русский язык!'' Депутат Госдумы отличился диким фейком об Украине

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Депутат нелегитимной Государственной думы России Сергей Железняк озвучил лживые данные о том, что Украина с 2014 года якобы убила более 10 тысяч своих мирных граждан.

Неадекватным заявлением он отреагировал на слова экс-нардепа Ирины Фарион о русскоязычных украинцах, которых она назвала "авторами" 11 тысяч смертей солдат ВСУ на фронте. Фейк Железняк озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Сергей Железняк

Сергей Железняк

Скриншот видео

"Они (украинцы. — Ред.) действительно убили за пять лет уже более 10 тысяч собственных граждан! Притом она (Фарион. — Ред.) говорит на фронте — она же лукаво врет! Потому что убили в основном мирных людей: женщин, стариков, детей. Людей, которые отстаивали свое право жить на родной земле, Донецк, Луганск, и разговаривать на родном языке. То есть, их убивали только за это!" — отличился политик страны-агрессора маразматичным заявлением.

Сергей Железняк

Сергей Железняк

"Википедия"

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Железняк оскандалился заявлением о том, что за убийствами и пытками людей на временно оккупированном Донбассе якобы стоят украинские националисты.

Кроме того, он обвинял украинцев в поклонении фашистам и бурно реагировал на отношение общества чужой страны к лидеру ОУН Степану Бандере.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаВойна на Донбассе
Персона
Ирина Фарион
Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
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Крым Андрей
Крым Андрей
А это конечно не так. И не здесь в 2014г. на обозе, цензоре и куче других изданий, стая прыгучиз майданутых мутантов восторженно визжала, выла и упражнялась в остроумии над фотками убитых украинскими бандитами граждан Украины в Одессе, Мариуполе, Луганске... Как над фотками убитых женщин и детей потешались. Самки и личинки колорадов. Так кажется вы их называли? А теперь мы делаем удивлённые глаза и грустные лица? Оказывается это не вы их убивали, а Путин? Но в отличие от вас, у людей память хорошая.
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