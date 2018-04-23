"Убивали крымчан!" Соловьев озвучил новый фейк об Украине

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев выдал фейк о якобы массовых убийствах крымчан в Корсунь-Шевченковском (Черкасская область. — Ред.) в период захвата Крыма Россией (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Эту информацию он озвучил, комментируя события Майдана и аннексии полуострова в эфире своей программы на телеканале "Россия 1".

"На Майдане убивали вы! В Корсунь-Шевченковском крымчан убивали вы! И то, что Крым ушел от ваших подонков, — не надо было пытаться "поезда дружбы" с бандеровцами отправлять!" — возмущенно выкрикнул он, обращаясь к украинскому дипломату Вадиму Трюхану, который перед этим заявил, что за войну в Украине ответственна Россия.

Отметим, что в России активно распространяется миф о том, что 20 февраля 2014 года в Корсунь-Шевченковском якобы устроили массовые расправы над крымчанами, которые возвращались с "антимайдана". Не менее популярным среди поддерживающих пропутинскую риторику является и фейк о поездах с украинскими националистами, которых якобы массово свозили на полуостров для недопущения его захвата Россией. Эти две легенды россияне даже освещают в своих пропагандистских фильмах.

Как сообщал "Обозреватель", Соловьев оскорбительно высказался о современных украинцах, назвав их "бандеровскими недобитками".