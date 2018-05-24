"Убиваете друг друга": сбежавший в РФ экс-регионал призвал ВСУ к саботажу на Донбассе

Экс-регионал Владимир Олейник, который сбежал в Россию, выступил с циничной речью на местном телевидении, в которой призвал украинских военнослужащих саботировать борьбу с российским агрессором и не выполнять приказы командования (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В частности, кремлевскую агрессию против суверенного государства он преподнес как гражданскую братоубийственную войну. Свое подлое обращение он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Перебежчик адресовал его командирам воинских подразделений и призвал их не подчиняться "преступным" приказам устного характера. Свою агитацию за дезертирство он попытался оправдать статьей 60 Конституции Украины, которая дает гражданам право не выполнять преступные приказы. К ним коллаборант умышленно отнес и приказы о военной защите страны от вооруженного вторжения и агрессии оккупанта, которым в данном случае является Россия.

Кроме того, в своей пропагандистской речи он решил затронуть и крайне болезненные для украинского общества вопросы, как, например, гибели защитников. Подняв эту тему, он переформулировал свои призывы к отступлению перед врагом, адресовав их уже не высшим армейским чинам, а простым бойцам и их матерям.

"Я хочу обратиться и к украинским матерям: позвоните туда к своим детям, скажите им, чтоб не убивали друг друга. Потому что приедет не он, а привезут его. Зачем это вам? Я хочу попросить и солдат простых — позвоните маме и спросите: "Мама, а за что я должен умирать? За то, что у вас нет пенсий, зарплаты, нет медикаментов?" — неискренне попытался изобразить скорбь на лице Олейник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олейник заявил, что готов идти в военкомат, чтобы защищать Донбасс от украинской армии.