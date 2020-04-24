Убивает за минуту: Трамп назвал новое "оружие" против коронавируса

Президент США Дональд Трамп убежден, что новый тип коронавируса COVID-19 погибает от воздействия прямого солнечного света всего за минуту.

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Такое мнение он выразил, ссылаясь на новое исследование от его Министерства внутренней безопасности. Об этом сообщает Politico.

"При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту", – заявил глава США.

Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса

Трамп, который ранее высказывал предположение о том, что вирус может быть сезонным, и неоднократно принимал обещания относительно действенности недоказанных лекарствах с трибуны Белого дома, назвал исследование "довольно мощным".

Указанные им ученые предполагают, что солнечный свет, высокая температура и влажность могут убить коронавирус. При этом высшие должностные лица здравоохранения не приняли результаты этой работы и не делали каких-либо повторных исследований солнечного света в качестве лечения COVID-19.

Со своей стороны исполняющий обязанности заместителя министра науки и технологий США Билл Брайан заявил, что, по его данным, при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов Цельсия и влажности в 80% вирус начинает гибнуть через две минуты, находясь на поверхности.

Тогда как в воздухе он начинает разрушаться уже через полторы минуты при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов и влажности всего в 20%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветераны в США, которые принимали противомалярийный препарат гидроксихлорохин для лечения коронавируса COVID-19, оказались более склонны к смерти.