Убитый в США Джордж Флойд был заражен COVID-19

Афроамериканец Джордж Флойд, который погиб во время полицейского задержания, был заражен коронавирусом (COVID-19).

В отчете судмедэксперта говорилось, что мужчина 3 апреля проходил тест и он дал положительный результат, передает NDTV.

Отмечается, что результаты вскрытия показали, что нет никаких признаков того, что вирус сыграл какую-либо роль в его смерти. Врачи сообщили, что болезнь протекала в легкой форме и без симптомов.

Смерть в США Джорджа Флойда

Первое вскрытие показало, якобы у Флойда была ишемическая и гипертоническая болезнь сердца. Также у него якобы было зафиксирована интоксикация опиоидным анальгетиком фентанилом, а в крови содержались остатки метамфетамина. Повторное вскрытие показало, что у мужчины не было обнаруженных указанных заболеваний, и он был здоров.

В медицинском отчете говорилось, что Флойду предоставили первую медицинскую помощь на месте, позже его доставили в больницу. Однако реанимировать его не удалось. Смерть мужчины наступила от удушья.

Как сообщал OBOZREVATEL: