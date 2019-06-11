Убитый брат Ким Чен Ына был агентом ЦРУ: в США обнародовали сенсацию

Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Чен Нам, убитый в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году, мог быть информатором ЦРУ.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что он несколько раз встречался с оперативниками агентства перед своей смертью.

По их данным, Ким Чен Нам, который жил в последние годы в Макао, отправился в Малайзию, чтобы встретиться со своим контактом в ЦРУ в феврале 2017 года.

Ким Чен Нам ВВС

Тогда он все-таки провел беседу с неизвестным мужчиной корейско-американского происхождения во время многодневной остановки на острове Лангкави.

Также допускается, что брат главы КНДР контактировал с разведывательными службами многих стран, в том числе Китая.

Многие страны якобы рассматривали его как возможного преемника на посту руководителя Северной Кореи. Однако, по данным издания, американская разведка пришла к выводу, что он не подходит для этой роли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Чон Нам был убит 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Неизвестная женщина подошла и набросила ему на голову платок, который был пропитан неизвестной жидкостью. После этого брат лидера КНДР почувствовал жжение в глазах. Он скончался по дороге в больницу.

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