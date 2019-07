Убиты министр и депутат: в Сомали устроили теракт и захватили отель. Опубликованы первые фото

У отеля Asaseey в портовом городе Кисмайо (Сомали) в пятницу, 12 июля, сдетонировала машина, начиненная взрывчаткой, после чего неизвестные со стрельбой ворвались в здание.

Как сообщил капитан полиции Абдуллахи Исак, боевиком удалось захватить отель, передает Reuters. По информации АР, минимум 10 людей погибли.

Агентство AFP в свою очередь сообщает о семи погибших, среди которых министр местного управления и депутат.

Исак добавил, что в здании на момент вооруженного нападения находилось много людей, поэтому число жертв может оказаться большим. По некоторым данным, бомбу в авто привел в действие террорист-смертник.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб", которая пытается сбросить центральное правительство Сомали, заявила об ответственности за атаку.

По информации журналистов, в гостинице в этот день проходила встреча между старейшинами и законодателями, на которой обсуждались политические вопросы.

Отмечается, что большинство погибших были постоянными посетителями отеля.

Член федерального парламента Сомали Абдиризак Мохамед сообщил, что разговаривал с чиновниками, которые живут в гостинице. По их словам, один из боевиков подорвал внутри ручную гранату.

