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Убить Путина: из России сбежал связанный со Скрипалями журналист

5.2тЧитать материал на украинском

Соавтор журналистского расследования о фигурантах "Дела Скрипалей", экс-журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев срочно покинул Россию.

В настоящее время он находится в одной из стран Балтии. Информацию об эмиграции Канева подтвердили источник в окружении финансирующего ЦУР экс-главы нефтяной компании "Юкос" Михаила Ходорковского, двое бывших сотрудников Центра, а также один из работников "МБХ Медиа", где публиковался Сергей Канев, сообщает "Эхо Москвы".

Отмечается, что Канев якобы узнал о готовящемся предъявлении ему обвинения в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа президента Владимира Путина.

Новости
Конфликт спецслужб: всплыли скандальные подробности разоблачения отравителя Скрипаля

Сергей Канев

Сергей Канев

Появилась информация, что ему могут приписать подготовку теракта против главы РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что бывший двойной агент России Сергей Скрипаль до 2017 года работал на разведки четырех стран НАТО, слив им информацию о российских шпионах.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персоны
Сергей СкрипальВладимир Путин
Место
Россия
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Идиотам не место в России)))))))))))))))попутного ветра в попу
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Andreevski Andrey, В любом деле главное вовремя смыться.
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