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"Убить правду": британский журналист объяснил стратегию Кремля

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Кремль использует пропаганду, чтобы закрыть правду и выступить в образе защитника от неприятеля.

Об этом рассказал британский публицист Питер Померанцев в комментарии Питеру Залмаеву для The Week (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Владимир Путин

Владимир Путин

kremlin

"Современные автократы, популисты и так далее, они играют на том, что закрывают информационное пространство, используют риторику этого слова, чтобы убить информационное пространство дезинформацией или плохой информацией, или хорошей информацией, которая подается через непонятные и нечистые способы", – пояснил он.

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По словам Померанцева, существуют различные "фабрики троллей", "фейк ньюз" – изобилие информации. Однако она используется под своеобразной цензурой.

"Закрытие правды используется через принципы закрытия принципа свободы слова", – добавил он, пояснив, что президенты России и США используют похожие стратегии.

Питер Померанцев

Питер Померанцев

Кадр из видео

Померанцев пояснил, что лидеры двух стран подают информацию таким образом, чтобы жители понимали, что "нет правды и фактов, потому сложно спорить".

"Люди живут в страшных конспирологиях, потому нужен сильный лидер, который будет защищать. Кругом одни теории заговоров", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно блогер Макс Баринов рассказал, что военные "ДНР" специально обстреляли КППВ, чтобы посеять панику среди населения и распустить слухи о зачистки Донецка украинской армией.

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Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Тег
пропаганда
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Встретились два Питера ))) А при виде фамилии Померанцев сразу вспоминаю бомжару из начальных сезонов сериала Улицы разбитых фонарей ))
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