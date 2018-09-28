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ПолитикаЭкономика

Убирайтесь: Грузия выступила с жестким требованием к России

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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе призвал Россию вывести войска из оккупированных Южной Осетии и Абхазии.

Такое заявление он сделал на дебатах высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает "Коммерсант". Он пояснил, что оккупация и пренебрежение к нормам права создают серьезные вызовы для безопасности и стабильности Грузии, а также для окружающего ее региона.

"Я призываю Российскую Федерацию выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести все российские войска с грузинской территории", — заявил Бахтадзе.

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Он также предложил жителям Южной Осетии и Абхазии образование, здравоохранение и безвизовые поездки в Европу. Премьер Грузии также призвал Россию не создавать препятствий мирным инициативам Тбилиси.

"Продолжаются похищения, пытки и убийства. Российская оккупация Абхазии и Южной Осетии создает серьезные риски не только Грузии, но и всему региону. Малейший инцидент может перерасти в неконтролируемые процессы с тяжелейшими последствиями",— подчеркнул Бахтадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте МИД России настаивал на отмене Грузией закона "Об оккупированных территориях", где РФ названа оккупантом.

В мае Дамаск присоединился к России, Никарагуа, Венесуэле, Науру и признал независимость оккупированных территорий. В ответ Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.

Место
Грузия
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Левитов Александр
Левитов Александр
нахрена в Россию просились..? грузов давно все пращуры прокляли
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Дал бы я по морде комарджобе ,мол не суйся не в своё ...
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andreyev andrei
andreyev andrei
Очень жестко. Нэ, мощно! И так в который раз с 2008 года. Носатые реванша жаждут?
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
andreyev andrei,да какцапам хотят вогнать хрен по самые помидоры,как они любят.
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Левитов Александр
Левитов Александр
Петренко Амадеус, дядьао, ты дурак? ага... ))
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