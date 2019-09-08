Убили пятерых людей: в США забили тревогу из-за электронных сигарет

В американском штате Индиана погиб ещё один человек из-за заболевания, которое вызвано курением вейпа. Отмечается, что это пятый смертельный случай, зафиксированный в стране.

Специалисты из центра профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщили о 450 случаях легочных и респираторных заболеваний, которые, скорее всего, могут быть вызваны курением электронных устройств, в 33 штатах, передаёт телеканал "ABC".

Известно, что на конец августа зарегистрировано 215 человек с подобными заболеваниями в 25 штатах. Центры по контролю и профилактике заболеваний США пытаются выявить связь между курением вейпа и легочными заболеваниями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области 28 августа женщина обнаружила в родительской квартире мертвыми отца и мать.

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