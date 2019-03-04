"Убили отца Ленина!" Идеолог "русского мира" блеснул новым маразмом об Украине

Российский пропагандист, автор идеи "русского мира" Сергей Кургинян осудил Украину за снос памятников Ленину, сравнив это с убийством родного отца.

Кроме того, рупор Кремля выразил уверенность в том, что наша страна якобы не сможет существовать без привязки к советскому прошлому и России. Бредовыми возмущениями он поделился в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Кургинян Скриншот видео

"Что такое украинская идентичность? Кто эти люди все, они за какой проект стоят? Какую Украину они строят все скопом, гаком или как угодно еще?! Проблема началась тогда, когда очевидным образом обнажился дефицит этой идентичности без России. Нет этой великой украинской истории в реальности, которая могла бы стать опорой для этой огромной идентичности", — высказался Кургинян.

Владимир Ленин Pixabay

"Есть какие-то куски этой истории, есть какие-то славные моменты. Но самом деле все понимают, что украинская идентичность без советской Украины не существует! А там внутри — слабина. Первое, что вы сделали, — это выкинули полностью советскую идентичность! Мы видим, как памятники сносят и что делаете! Вы памятники своему основателю сносите! Вы своего отца убиваете! Ленина! А кто еще-то создал Украину?!" — продолжил свой спич невменяемый пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кургинян заявил, что законность существования Украины как суверенного государства якобы нужно поставить под вопрос. По его словам, ее появление после распада СССР противоречит Хельсинским соглашениям.

Также он утверждал, что недружественная к России Украина может существовать только как минигосударство без сохранения нынешних границ. В этой связи он предложил создать новую УНР.

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