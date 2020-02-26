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26 февраля • обновлено в 21:20
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Убила "Путина" осиновым колом: суд оправдал активистку Femen

3.8т
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Кассационный суд Франции оправдал бывшую активистку Femen Яну Жданову, которая в 2014 году напала на восковую фигуру главы РФ Владимира Путина с осиновым колом.

Как передает RFi, суд отверг кассационную жалобу прокуратуры, которая требовала признать "эксгибиционизмом" то, что сама Жданова и ее защита определили как "политическую акцию".

Суд признал Жданову виновной лишь в "порче имущества", чего не оспаривала защита. Девушка заявила, что полностью удовлетворена решением суда.

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В июне 2014 года Жданова устроила в музее восковых кукол Гревен акцию "Кукла Пуду" в знак протеста против войны на Донбассе. Акция состоялась 5 июня, когда Путин приехал во Францию ​​на празднование 70-летия высадки союзников в Нормандии.

Она пронесла в музей осиновый кол и вонзила его в "Путина". Музей обратился в суд с требованием о возмещении материального ущерба и морального вреда.

Суд оправдал активистку Femen за нападение на "Путина"

Суд оправдал активистку Femen за нападение на "Путина"

Суд оправдал активистку Femen за нападение на "Путина"

Суд оправдал активистку Femen за нападение на "Путина"

Как писал OBOZREVATEL, ранее в России нашли замену Путину. На пост кандидата назвали известного журналиста, которого назвали "вторым Зеленским".

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Автор
Кирилл Лютый
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
дефицит медучреждений определенного профиля,дает свои результаты.
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3
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Ш. Олег
Ш. Олег
Молодец, чо. Я бы рекомендовал Яне Ждановой не останавливаться на достигнутом, а смотаться в Лондон (там не далеко), посетить музей мадам Тюссо в Марилебоне и повторить перформанс с восковой копией королевы Елизаветы II. Уверен - британцы будут в восторге и не ограничатся пустячным штрафом за порчу имущества. :)
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4
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А что символизирует демонстрация х...хлухами сисек?
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3
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Лазарев Ярослав, та было шо демонстрировать... Цыцьок повынна буты повна пазуха! :-) А тут зелёнкой помажешь - и сойдёт. Потому и комплексует. :-)))
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