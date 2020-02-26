Кассационный суд Франции оправдал бывшую активистку Femen Яну Жданову, которая в 2014 году напала на восковую фигуру главы РФ Владимира Путина с осиновым колом.

Как передает RFi, суд отверг кассационную жалобу прокуратуры, которая требовала признать "эксгибиционизмом" то, что сама Жданова и ее защита определили как "политическую акцию".

Суд признал Жданову виновной лишь в "порче имущества", чего не оспаривала защита. Девушка заявила, что полностью удовлетворена решением суда.

В июне 2014 года Жданова устроила в музее восковых кукол Гревен акцию "Кукла Пуду" в знак протеста против войны на Донбассе. Акция состоялась 5 июня, когда Путин приехал во Францию ​​на празднование 70-летия высадки союзников в Нормандии.

Она пронесла в музей осиновый кол и вонзила его в "Путина". Музей обратился в суд с требованием о возмещении материального ущерба и морального вреда.

Суд оправдал активистку Femen за нападение на "Путина"

Суд оправдал активистку Femen за нападение на "Путина"

Как писал OBOZREVATEL, ранее в России нашли замену Путину. На пост кандидата назвали известного журналиста, которого назвали "вторым Зеленским".

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