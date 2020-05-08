Убийцы "русской брони": США начали производство мощных противотанковых ракет

В США началось производство мощных переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148F Javelin.

Как сообщает Defense News, производством занимаются военно-промышленные компании Raytheon и Lockheed Martin.

Данные ПТРК от предыдущих модификаций отличает усовершенствованная боевая часть, в которой объединены осколочно-фугасная и противотанковая тандемно-кумулятивная боеголовки, что позволит эффективно уничтожать не только танки, но и легкобронированную технику и живую силу.

Запуск ПТРК FGM-148F Javelin

Военный эксперт Джеймс Хасик отметил, что в покупке FGM-148F Javelin могут быть заинтересованы европейские страны, которые отслеживают модернизацию российской боевой техники.

"Это определенно про русскую броню… Я бы посоветовал любому министерству обороны в Европе, особенно тем, которые расположены вдоль восточной границы, покупать много такого или подобного оружия", – заявил он.

Первым возможным покупателем новых ПТРК может быть Польша.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Министерство обороны США выделило более $300 млн на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, в том числе для Украины.