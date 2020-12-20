"Убийцу из Twitter" в Японии приговорили к смертной казни

В Японии суд Токио приговорил к смертной казни Такахиро Сираиси, известного как "убийца из Twitter", за убийство девяти человек.

Об этом сообщило BBC. 29-летний Сираиси находил своих жертв в социальных сетях по постам на тему суицида.

Он завел аккаунт в Twitter в марте 2017 года и искал в сети женщин, которые думали о самоубийстве.

По информации следствия, злоумышленник знакомился с будущими жертвами онлайн, сближался с ними, а затем выманивал на реальную встречу, обещая помочь лишить себя жизни.

Во время встречи Сираиси подсыпал жертвам снотворное, затем насиловал их и убивал. Тела он расчленял.

Предполагаемого убийцу задержали в 2017 году, когда на его счету было уже девять жертв, одной из которых стала 15-летняя девочка.

Психиатрическая экспертиза, которая длилась полгода, подтвердила, что мужчина осознавал все свои поступки, поэтому может нести за них полную ответственность.

Во время судебных заседаний обвиняемый полностью признал свою вину.

Однако его адвокаты настаивали на смягчении наказания, мотивируя это тем, что жертвы Сираиси сами давали согласие на собственное убийство.

Следователи установили, что это не совсем соответствует истине, поскольку на теле одной из жертв они обнаружили следы применения веревки – значит женщина сопротивлялась.

К концу судебного процесса это признал и сам убийца.

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