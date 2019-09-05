"Убийца!" В ЕС ярко исправили "мемориал" главарю "ДНР": фотофакт

Плакат с изображением ликвидированного главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко в итальянском Турине откорректировали украинцы.

Новую фотографию на своей странице в Facebook опубликовал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

Картинка с Захарченко в Италии Facebook Владимир Арьев

На "картине" появилась надписи на итальянском и украинском языках "Убийца".

"Есть наши художники в Италии! Я вчера постил статью из итальянского журнала, посвященную муралу Захарченко в Турине. Теперь его творчески доработали. Можно сказать, завершена композиция", — написал он.

Напомним, как сообщил "глава представительства ДНР" в Италии Маурицио Марроне, работа выполнена группой уличных художников к первой годовщине смерти террориста. Изображение находится в парке Дора на территории бывшей заброшенной фабрики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" переименовали Октябрьскую площадь в оккупированном Донецке в честь ликвидированного Александра Захарченко.

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